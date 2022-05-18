Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü ESpor Gençlik Turnuvası başladı.
1521 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'ESpor Gençlik Turnuvası' başladı. Ödüllü valorant turnuvasına katılan 5 takım ile 25 oyun sever, birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili Osman Akçaoğlu, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuvada daha çok gence esporu sevdirmeyi amaçladıklarını ve eğlenceli bir gün geçirmeleri hedeflendiğini dile getirdi. Birinci takıma oyuncu klavyesi, ikinci takıma oyuncu faresi ve üçüncü takıma ise mouse pad hediye edileceği belirtildi.
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