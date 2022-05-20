Sinop’ta metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

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Sinop’ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından yapılan uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 1,28 gram esrar ile 11,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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