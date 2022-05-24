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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta tonlarca çöpün geri dönüşüme kazandırılmadan yakılmasına tepki

İHA

Sinop’ta tonlarca çöpün geri dönüşüme kazandırılmadan yakılmasına tepki

Sinop’ta 2122 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Bektaşağa Panayırı sonrası tonlarca çöpün yakılması ve geri dönüşüme kazandırılmaması vatandaşların tepkisini çekti.
Sinop'ta hafta sonu gerçekleştirilen ve 76 yıldır geleneksel olan Bektaşağa Panayırı sona erdi. Bektaşağa Panayırı sonrası çevredeki tonlarca çöpün Bektaşağa köyünde dere kenarında yakılması ve geri dönüşüme kazandırılmaması tepki çekti.

“Bundan sonra daha dikkatli oluruz”
Sinop Bektaşağa Muhtarı Ercan Göçgün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan sonra daha tedbirli oluruz. Belediye başkanımız sağ olsun yardımcı olacakmış. Traktörlere yükleriz ya da kamyon buluruz belediye çöplüğüne dökeriz. Bundan sonra daha dikkatli oluruz” dedi.
Çöpleri yakan İlhan Aydemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar Bektaşağa Panayırı'ndaki satıcıların bırakmış olduğu çöpler. Biz daha önceki yıllarda Sinop Belediyesi'ne ait çöplüğe getirdik ama kabul etmediler. Bizden bunlar için para istendi. O yüzden biz de buraya dökmek ve yakmak zorunda kaldık. Sinop Belediyesi bizden önceki senelerde tonuna 4 bin TL istedi. Biz de bu sene sormadık" diye konuştu.

Başkan Ayhan: “Yardımcı olurduk"
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise “Bizimle bu konuyla alakalı hiç kimse iletişim kurmadı. Özellikle arkadaşlarımı aradım sordum. Kimse 'bizim çöpümüz var, size getirebilir miyiz' dememiş. Ayrıca bizim birlik 6 tane belediye ile çalışıyor. Hatta ben başkanlığını yapıyorum. Bu 6 belediyenin çöpünü 40 liraya, bu 6 belediye haricindeki kurumların çöpünü de 90 liraya alıyoruz. Bektaşağa köyü birliğin üyesi olmadığı için 90 lira olurdu ama beni arasalardı biz onlara her türlü yardımcı olurduk zaten" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Sinop İl Özel İdaresi yetkilileri, “Biz de Bektaşağa köyümüzde yardımcı olurduk. Keşke bizi arasalardı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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