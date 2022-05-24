Türkeli'de bilim fuarı

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Sinop'un Türkeli ilçesi Ayaz Ortaokulunda bilim fuarı açıldı.

Ayaz Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından fuardaki projeler incelendi. Öğretmen Pınar Yaman'ın proje yürütücülüğünü üstlendiği bilim fuarında, 13 proje sergilendi. Fuarda, Sıfır Atık, Su Roketi, Smaç Makinesi, Az Su ve Az Toprak ile Tarım, Göktürkçe, İkiz Kelimeler, Sayı Asansörü, Pi Sayısını Bulma, İngilizce Kelime ve Saatler adlı projeler sunuldu.

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