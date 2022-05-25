Sinop’un yöresel ürünleri sergilendi

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Sinop’ta ‘Yöresel Yiyecekler Sergisi’ düzenlendi. Protokol üyeleri, stantları gezerek yöresel ürünler hazırlayan kadınlarla sohbet etti.
2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinliklerinde Sinop’ta Yöresel Yiyecekler Sergisi yapıldı. Yaşlılar Evi bahçesinde hazırlanan sergi açılışında Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve kamu kurum amirleri ve üretici kadınlarla birlikte kurdele kesildi. İlçelerden katılım sağlayan kadınlarla sohbet eden Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Ayhan, sunulan yöresel yiyecekler hakkında bilgiler aldı, katılımcıların hazırladığı ürünlerden bazılarının tadına baktı.
Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Sergi, 2526 Mayıs tarihlerinde açık olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.