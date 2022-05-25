Türkeli'de okulda bilim fuarı

Sinop Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından bilim fuarının açılışı gerçekleşti.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırlamış olduğu, bilimsel çalışmaların sergilendiği bilim fuarının açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Ali Eren Çiçek’in proje yürütücülüğünü üstlendiği bilim fuarında 23 proje sergilendi. Düzenlenen bilim fuarının açılışına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarda en çok dikkat çekenlerden biri ise, ilk kez Hindistan'da 1830 yılında görülen ve Avrupa'nın büyük kentlerinde hızlıca yayılan "hava duran adam" gösterisi fuarda da yapıldı. Gösterinin sihirle ilgisi olmadığı, bilime dayalı bir gösteri olduğuna dikkat çekildi.

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