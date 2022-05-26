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Bakan Karaismailoğlu: “Yaptığımız yatırımlarla ölümlü trafik kazalarında ciddi düşüş oldu” Bakan Karaismailoğlu'nun koltuğunu yaşlılara bırakması büyük alkış aldı

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Yaptığımız yatırımlarla ölümlü trafik kazalarında ciddi düşüş oldu” Bakan Karaismailoğlu'nun koltuğunu yaşlılara bırakması büyük alkış aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yaptığımız yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Boyabat ilçesinde Hacı Ergün Gürbüz Camii ve Mezarlıklar Müdürlüğü açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş oturdukları protokol koltuklarından kalkarak Boyabatlı yaşlı vatandaşlara koltuklarını bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.
Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar sayesinde yol güveliğinin artması ve ölümlü trafik kazalarının ciddi derecede azaldığını belirterek, “Vatanımıza ve milletimize hizmet yolunda koşturuyoruz. Asımın nesli gençlerimizin 2035, 2053, 2071 vizyonlarına hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yolların taşlarını döşemek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün bir parçası olan ezanlarımızın memleketimizin dört yanında duyulması dinin, kültürünü, değerlerini yaşamak maneviyatı geliştirmek isteyen her bir vatandaşımızın tabi ki hakkıdır. Bizler bu sorumlulukla bu yolda emin adımlarla ilerlerken sizlerin milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, Teveccühüne mazhar oluyoruz. Haklımıza hizmet hakka hizmettir. Asıl olan milletimizin ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olabilmemizdir. Biliyorsunuz geçen yıl yaz ayında Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta heyelan ve sel felaketleri yaşadık. Giden canlarımız oldu. Yüreğimiz dağlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan yüce Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Devlet olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizde felaket sürerken bölgemize intikal ettik. Hamdolsun sizlerle milletimize omuz omuza verdiğimizde üzerinden gelemeyeceğimiz hiçbir felaket yoktur. Yaptığımız çalışmalarla selin izlerini mümkün olan en kısa sürede sildik. 52 gün gibi rekor bir sürede Çatalzeytin Köprüsü’nü, Ayancık Terminal Köprüsü’nü de 80 günde tamamladık. Boyabat, Ayancık arası dahil bölgemizde selden etkilenen tüm yollarımızı, köprülerimizi en hızlı şekilde kullanıma açtık. Bugün artık nerede bu devlet serzenişleri tarih olmuştur. Peki, o günlerle bu günler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdamızda Türkiye sevdasından başka bir sevdamız yoktur. Bu afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık. Ve çok kısa sürede hayatı normale döndürdük” diye konuştu.

“Ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik”
Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu, “Yaptığımız yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik. Bizim için halka hizmet Hakk’a hizmettir. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa oraya onu yapmak için ulaşırız. Bizler ve devletimiz her zaman her anınızda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli Boyabatlı kardeşlerim, bugün çok önemli bir anı icraat ediyoruz. Medeniyetimizin en önemli manevi unsurlarından biri hiç şüphesiz camilerimizdir. İnşa edilen her cami bu topraklara vurduğumuz yeni bir mühürdür. Ne mutlu bize ki bugün Boyabat’ta bir mühür daha vuruyoruz. Şuan huzurlarınızda duran Hacı Ergün Gürbüz Camisi 1514 kişiye hizmet edebilecek şekilde tasarlandı ve kapasitede inşa edildi. Gerek mimarisi, gerekse estetik bütünlüğü hem Boyabat’a hem de ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu eşsiz ibadethanenin mezarlıklar müdürlüğünün inşası için katkılarda bulunan Boyabat Belediye Başkanlığımıza ve hayırsever iş insanı Ergün Gürbüz’e çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.
Hacı Ergün Gürbüz Camii ve Mezarlıklar Müdürlüğü açılışına ayrıca Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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