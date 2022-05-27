Sinop’ta lösemili çocuklar yararına sergi düzenlendi.

Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen sergiye Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Cevat Okutan, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Sergi kurdelesini öğrenciler ile birlikte kesen Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız; “Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulumuzun öğretmenlerinin, velilerinin bugünlerimizin ve yarınlarımızın umut ışıkları çocukların çok büyük bir umutla ve sosyal proje anlayışıyla ele aldıkları bir çalışma var. Bu çalışma bana ilk geldiğinde muhteşem bir iş çıkaracaklarını biliyordum. Burada LÖSEV çerçevesinde çocuklarımıza sergi yöntemiyle destek sağlamaya çalışacağız. Aslında burada sadece destek sağlamayacağız. Kültürümüzün bir parçası olan yardımlaşmanın da önemine değineceğiz" dedi.

Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Cevat Okutan ise “Okulumuz öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımıyla hazırlamış olduğumuz LÖSEV yararına sergimiz Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ercan Yıldız tarafından açıldı. Burada bugün öğrencilerimize para karşılığı değil de bağış karşılığı sergi düzenleyeceğiz. Sergimizin okulumuza, ilimize ve LÖSEV’e hayırlı olması dileğiyle” dedi.

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