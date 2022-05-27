Sinoplu çiftçilere 21 milyon liralık kırsal kalkınma hibesi

Kırsal Kalkınma Projesi dolayısıyla Sinop’ta toplam 195 çiftçiyi kapsayacak 21 milyon 200 bin liralık yatırıma imza atıldı.

Proje imza törenine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Özben, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şahin Eğlenceoğlu ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop’ta ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan üretimlerle ilgili, “İlimiz 5 bin 473 ton Türk somonu ile Türkiye’de birinci sırada, kestane üretiminde 3 bin 734 ton ile dördüncü sırada, çeltik üretiminde 44 bin dekar alanda 33 bin 677 ton üretimle altıncı sırada yer almaktadır. Su ürünleri ihracatımız 19 milyon dolar olarak ilimiz ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. 2021 yılında üreticilerimize toplamda 36 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmış ve hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca 2002 ve 2021 İl Özel İdaresi’nce ortaklaşa yürüttüğümüz projelere 5 milyon 600 bin TL ödenek desteklenmiştir” diye konuştu.

Önlem, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak “Tarıma yatırım geleceğe yatırımdır” sloganı ile bu projelerin uygulamaya konulması ve desteklenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Ardından konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kırsal Kalkınma Projesi'nin amacından bahsederek, “Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur” dedi.

İmzalanan hibe programı içeriğinde 2022 yılı içerisinde Sinop’tan toplamda 195 çiftçiye destek sağlanacağına vurgu yapan Vali Karaömeroğlu, “99 çiftçimize yüzde 50 hibe destekli Tarım Alet Makine Projesi, 40 çiftçimize 250 metre kare Sera Projesi, 30 çiftçimize 100 metre kare Çadır Ahır Projesi, 19 çiftçimize ceviz bahçesi kurulumu, çelik silo, 50 başlık modern ahır yapımı, soğuk hava deposu tesisi, midye yetiştiriciliği konularında 4 yatırımcımıza yüzde 50 hibe destekli Ekonomik Yatırım Projesi, 3 çiftçimize Yağmurlama Sulama Sistemi Projesi hayata geçirilecektir. Ayrıca Merkez Kozcuğaz köyümüzde sulama amaçlı altyapı yatırımlarında yüzde 100 hibe destekli Su İletim Hattı Projesi, Durağan ilçemizde çeltik üreticilerinin sulanması için ihtiyaç duyulan enerjinin yüzde 100 hibe destekli güneş enerji santrali kurulumu ile sağlanması amaçlı projeler hayata geçirilecek. 2022 yılında uygulanacak projeler ile 195 çiftçimize destek sağlanacak. Yatırımlar tamamlandığında üreticilerimize verilecek olan hibe tutarı 21 milyon 200 bin TL olacak” diye konuştu.

Toplantı sonrası Vali Karaömeroğlu, Tarım İl Müdürü Fatih Önlem ve çiftçiler hibe programı için imza attı.

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