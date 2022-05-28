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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta çeltik ekimi başladı

İHA

Sinop'ta çeltik ekimi başladı

Sinop’ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşuyor. Pirinç üretiminde önemli merkezlerden olan Sinop'ta tarlalar çeltik tohumlarıyla buluşmaya başladı.
Sinoplu çeltik üreticilerinin bu sene tek amaçları ektikleri çeltikleri kilogramı 10 TL’nin üzerinde satmak. Sinoplu çiftçi İsmail Kümeç, “Kendi ektiğim arazi 100 dönüm. Umumi ektiğim arazi ise 300350 dönüme yakın. Allah’a şükür kurtarıyor. Kurtarmasa para kazanmasak yapmayız zaten bu işi. Ürün dediğimiz şartlarda para ederse 9,510 lira ederse etkilenmeyiz. Yaptığımız masrafla satacağımızla karşılarsak normal olur. Büyük paralarla oynuyoruz. Önceden 500 bin liralık ekiyordum ben arazime şimdi 1 milyon olur ama 2 milyonluk çeltik satarım. Bunda pek bir kaybımız olmaz. Biz pirinç konusunda Boyabat’tan iddialıyız. Bizim pirincimiz bitiyor. Biz Boyabat’tan pirinç alıp getiriyoruz buraya yemek için ama yiyemiyoruz. Buranın rutubet olayı çok olduğu için çeltik te suyu çok sevdiği için hiçbir sıkıntı olmuyor. Boyabat, Bafra ekmeye başladı" dedi.

“Okul olduğu halde her boşlukta tarlaya geldim”
Sinoplu çiftçi İsmail Kümeç’in oğlu Doğan Kümeç, “Ben bu tarlada 3. kuşağım. Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Okul olduğu halde her boşlukta tarlaya geldim. Babam öğretti bu işi bana. Küçüklüğümüzden beri bu işin içindeyiz. Bu işi yapmaktan mutluyum" diye konuştu.
Sinoplu çiftçi Erdoğan Ünal ise “Çeltik ekimine tarlayı hazırlıyoruz. Çeltik ekeceğiz. Burası 120 dönüm arazi. Hava şartları soğuk olduğundan dolayı bu zamana kadar ekim yapılamadı. Bundan sonra bir an önce ekip hazırlamamız lazım. Geç kaldı. Yoksa çeltik 4 ayda yetişen bir ürün. Geç kaldığı zaman da Kasım’da hava soğuduğu zaman da Eylül, ekim aylarında olgunlaşması olmaz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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