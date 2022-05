Hem spor yapıyor hem çevresini temizliyor Her gün rutin sabah yürüyüşünde çevre temizliği yapıyor

Sinop’ta bir vatandaş, her sabah spor amaçlı sahil kesiminde yaptığı yürüyüşte yanında poşet getirerek çevre temizliği yapıyor. Kendisine neden topladığı sorulduğunda ise "İnsanlar niye atıyor?" sorusuyla cevap veriyor.

Sinop’ta yaşayan 45 yaşındaki Şafak Bayrak, her gün düzenli olarak Karakum gezi yolunda yaptığı sabah yürüyüşünde, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında gördüğü çöpleri topluyor. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşünde ise 50 poşete yakın çöp topluyor. Kendisine neden yaptığı sorulduğunda ise cevabı, “İnsanlar niye atıyor?” şeklinde oluyor. 45 yaşındaki Bayrak, insanlarda çevre bilincinin eksik olduğunu söylüyor.

Her sabah spor amaçlı Karakum mevkisinde yürüyüş yaptığını belirten Şafak Bayrak, “Spor amaçlı, ama içimden bunları toplamak geliyor ve topluyorum. Çünkü biz bu dünyada misafiriz, insan misafir olduğu yeri kirletir mi? İnsanlar çevresine saygılı olmalı, önce kendine saygısı olmalı. Benim çocuğum tırnağını yere atmaz, çünkü öğretiyorum. Bir şey yese elinde, onu cebine koyar çöp görene kadar cebinde taşır o bilinci verdim çünkü çocuğuma. Ama genelde insanlar çok pis, zevk alıyorlar sanki. Oturuyorlar yeşil ağacın dibinde, yiyor içiyor ama neden bırakıyorsun ağacın dibinde? Gayen ne? Nasılsa çöpçüler gelip alır mı? Nereden biliyorsun aldığını, onlar gelip alana kadar rüzgâr alıp götürecek plastik şişeler denize gidecek, bunlar eriyen şeyler değil. Uzun yıllar boyunca deniz bunu yok edemiyor. Madem tabiat ana diyoruz, deniz ana diyoruz, temiz tutmamız lazım” dedi.

Günlük sabah yürüyüşünü yaptığında yaklaşık 50 poşet çöp topladığını söyleyen Bayrak, “30 saniyede bir poşet doluyor. Sadece bu yol üzerinde, Karakum güzergâhında otların arasına giriyorum, gördüğüm şeyleri alıyorum. Görmediğim de olabilir, gördüğüm kadar etrafta temizliğimi yapıyorum. Hem rahatlıyorum vicdanen, hem sadaka diye. Sadaka nedir, insanın insana gülmesidir, çevresine saygı duymasıdır. Sadaka budur, bir dilenciye para vermek değildir ben hayatı böyle görüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.