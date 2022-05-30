Sinop İl Özel İdaresi yol çalışmalarına başlayacak

Sinop İl Özel İdaresi, yaz aylarında köylerde ulaşım sorunu yaşanmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Genel Sekreter Yahya Çınkıl, şantiyelerin yaz dönemine hazırlık amacıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Yaz mevsiminde Sinop il ve ilçelere bağlı köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Çınkıl, “Tedbirlerimizi alarak her şartta ve koşulda hizmetlerimizi kışın olduğu gibi yaz aylarında da aksatmadan yürüteceğiz. Yaz aylarında köylerden alınan tüm mesajlar değerlendirilecek ve ekiplerimiz anında müdahale edecekler. Yollarda biz varız, 7/24 nöbete hazırız” dedi.



Tonlarca malzeme düşük maliyetle imal ediliyor

Sinop İl Özel İdaresine bağlı Merkez Kabalı, Boyabat Bürnük, Durağan ve Erfelek Konkasör Tesisleri ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde bulunan seyyar konkasör şantiyeleri, Sinop ve ilçelerinde bakımsız yol bırakmamak amacıyla üretimlerini sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarında zemini güçlendirecek malzemeleri düşük maliyetle üreten tesislerde, kamu tasarrufuna da önemli katkı sağlanıyor. Genel Sekreter Yahya Çınkıl, şantiyelerin yaz dönemine hazırlık amacıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Dışarıdan yapılan malzeme alımların en aza indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Çınkıl, “Kendi şantiyemizde kendi ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla palaz, elek altı, filler, mıcır ve asfalt yama işlerimizde kullanılmak üzere rotmiks malzememizi de kendimiz üretiyoruz. Bu üretimler, Özel İdaremizin gider kalemine de ekonomik olarak ciddi katkılar sağlıyor” diye konuştu.

Çınkıl, yoğun bir asfaltlama ve yol yapım çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.

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