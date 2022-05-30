Sinop’ta dolu yağdı, yollar beyaza büründü

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Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

Sinop'un yüksek kesinlerinde dolu etkili oldu. Özellikle SinopBoyabat yolu Dranaz mevkisinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.

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