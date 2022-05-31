Köylünün kaybolan ineğini jandarma buldu Ormanda kaybolan ineğe jandarma operasyonu

Sinop’ta bir köylünün kaybolan inek ve buzağısı, jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu. Hayvanlarına 5 gün sonra kavuşan vatandaş, jandarmaya teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs’ta Sinop kent merkezine bağlı Kozcuğaz köyünde yaşayan N.A.’ya ait bir inek ve buzağısı kayboldu. Kendi çabalarıyla çevrede arama yapan N.A., hayvanlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Kozcuğaz köyü civarındaki ormanlık alanlarda yerden ve dron ile havadan arama yapan jandarma ekipleri tarafından hayvanlar, 5 günün sonunda köyün 7 kilometre uzağındaki Aloğlu köyüne ait ormanlık alanda tespit edildi. Hayvanlar, görüldüğü yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan N.A. konuşmasında, “5 gün evvel ineğimle buzağım kayboldu. Jandarma gece gündüz demeden aradı ve buldu bana teslim etti. Allah razı olsun jandarmamızdan” dedi.

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