Durağan’a GES kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'yle Sinop’un Durağan ilçesine Güneş Enerji Santrali (GES) için protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, bir kısım finansmanı IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) tarafından karşılanan ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ kapsamında 2022 yılı için 1 milyon 876 bin TL bütçe ile Durağan ilçesinde "Güneş Enerji Santrali Kurulumu Projesi" için protokol imzalandı. Toplantıya Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ve Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Yiğit katıldı. Projenin Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği ile yürütüleceği ifade edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Projenin tesis edilmesiyle yaklaşık 500 dekametre alanda, 9 kadın ve 103 erkek üretici olmak üzere toplamda 112 üretici projeden faydalanacak. Güneş Enerji Santrali Kurulumu ile (offgrid) Durağan ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçilerin sulamada kullandıkları pompaların, maliyeti yüksek olan elektrik enerjisi yerine çevre dostu güneş enerjisi kullanması amaçlanmıştır. Daha düşük maliyetle sulama yapmaları, ayrıca sulama maliyetinin düşürülmesi ile birlikte ilçede bulunan İkiz Göletlerin 12 ay boyunca su toplama kapasitesi doluluk arz edeceğinden, çiftçimiz açısından çeltik üretimi dışında hayvan beslemede kullanılan alternatif yem bitkisi ekilişleri teşvik edilerek sürdürülebilir tarım yapmaları sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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