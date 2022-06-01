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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası yürüyüşü

İHA

Hayat Boyu Öğrenme Haftası yürüyüşü

Sinop’ta 17 Haziran tarihleri arasında kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı.
Sinop Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sinop Hamsi Yolu’ndan başlayan yürüyüş, İskele Meydanı üzerinden Barış Manço Parkı’na kadar sürdü.
Hafta boyunca yapılacak etkinlikler ise şu şekilde:
2 Haziran Halk Eğitim Merkezi’nde sergi açılışı, 3 Haziran Türk Sanat Müziği ve Ney dinletisi, 4 Haziran Paşa Tabyaları Kuran Kursu gösterileri, 5 Haziran Mertoğlu Köyü’nde sergi açılışı ve Barış Manço Parkı’ndan başlayarak doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri, 6 Haziran Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sergisi ile Usta Öğreticiler sergisi, 7 Haziran Kapalı Cezaevi sertifika töreni, 8 Haziran Huzurevi sergisi ile Engelsiz Yaşam Merkezi sergisi ve son olarak 10 Haziran’da ise İl Kültür Müdürlüğü’nde el sanatları ve dokuma sergisi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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