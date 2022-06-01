Otomobil, 60 metreden şarampole devrildi: 1 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soner Ş. idaresindeki otomobil, Gökçealan köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken, Yeşiloba köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Soner Ş., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. El bileğinde kırık olduğu tespit edilen yaralı, daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.