Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

İHA

Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

Sinop’ta kadına yönelik şiddetle mücadele için ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkesiyle başlatılan çalışmalarda, nisan ayında bin 260 kişiye eğitim verildi.
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ çerçevesinde, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin oluşturulması, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasına yönelik eğitimler yürütülüyor. Nisan ayı içerisinde Sinop genelinde 661 lise öğrencisi, 285 kamu personeli ve 314 jandarma personeli olmak üzere toplamda bin 260 kişiye eğitim verildi.
Eğitimlerde kişilere Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı anlatılarak, şiddetin sonuçlarına dikkat çekilerek kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan ‘Ulusal Eylem Planı’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca aile içi şiddet, şiddetin türü, kültürel ve ekonomik kökleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları konularında katılımcılara bilgiler verildi. Ayrıca eğitimlerde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden gelen personeller tarafından katılımcılara KADES (Kadın Destek Hattı) hakkında bilgilendirmeler de yapılarak KADES uygulamasının, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm kadın personellere telefonlarına yüklemeleri konusunda rehberlik edildi. Sinop pazarındaki kadınlara KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil, 60 metreden şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, 60 metreden şarampole devrildi: 1 yaralı
Hayat Boyu Öğrenme Haftası yürüyüşü
YEREL HABERLER Hayat Boyu Öğrenme Haftası yürüyüşü
Durağan’a GES kurulacak
YEREL HABERLER Durağan’a GES kurulacak
Sinop’ta denizden “çöplük” çıktı
YEREL HABERLER Sinop’ta denizden “çöplük” çıktı
İl Ekonomi Toplantısı Akbaş: "İlde sanayi ve turizm arsası üretme sorunu bulunmakta"
YEREL HABERLER İl Ekonomi Toplantısı Akbaş: "İlde sanayi ve turizm ...
Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu
YEREL HABERLER Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu
Sinop’a yeni emniyet müdürü Yeni Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner göreve başladı
YEREL HABERLER Sinop’a yeni emniyet müdürü Yeni Emniyet Müdürü ...
Sinop Belediyesi altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi altyapı çalışmaları
Boyabat’ın yeni meydanını en güzel fotoğraflayanlara büyük ödül
YEREL HABERLER Boyabat’ın yeni meydanını en güzel fotoğraflayanlara ...
Köylünün kaybolan ineğini jandarma buldu Ormanda kaybolan ineğe jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Köylünün kaybolan ineğini jandarma buldu Ormanda ...
Gerze Kaymakamı Dundar: “Kaynaklarımız az, yapacağımız ihtiyaç duyduğumuz hizmet çok”
YEREL HABERLER Gerze Kaymakamı Dundar: “Kaynaklarımız az, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.