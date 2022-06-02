Polisten öğrencilere bilgilendirme

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim ve öğretim güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personelinin katılımı ile Mayıs ayı içerisinde geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her çeşit suçtan korunmaları, eğitim öğretim güvenliğinin sağlanması ve polislik mesleğinin tanıtımı amacıyla; 10 lise ve 5 orta öğrenim kurumunda toplam 1455 öğrencimize; dijital bağımlılık, sigaraalkol bağımlılığı ve yasal süreci, akran zorbalığı, kişisel verilerin korunması ve güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunarak broşür dağıtımı yapılmıştır. 'Sinop Emniyet Müdürlüğümüzce Güvenli Okullar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

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