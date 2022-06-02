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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta yasaklı dönemde sazan avcılarına 43 bin TL para cezası

İHA

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince baraj ve göllerde yapılan 'yasaklı dönemde sazan avcılığı' denetimlerinde 18 kişiye toplam 43 bin TL para cezası uygulandı, 85 kilo avlanmış sazan ele geçirildi.

Sinop’ta yasaklı dönemde sazan avcılarına 43 bin TL para cezası

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince baraj ve göllerde yapılan ‘yasaklı dönemde sazan avcılığı’ denetimlerinde 18 kişiye toplam 43 bin TL para cezası uygulandı, 85 kilo avlanmış sazan ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sinop Saraydüzü Baraj Gölü, Boyabat Baraj Gölü ve Durağan Altınkaya Baraj Gölü bölgelerinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yasaklı dönemde yapılan sazan avcılığına yönelik denetimler düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre bulundukları illerin çevresel ve iklimsel şartları göz önüne alınarak 4 bölgeye ayrılmış olup, üçer aylık dönemler halinde sazangiller avcılığı yasaklanmıştır. Bu doğrultuda ilimiz Saraydüzü ilçesi, Boyabat Baraj Gölü'nde 15 Mart15 Haziran arasında, Durağan Altınkaya Baraj Gölü'nde ise 1 Nisan30 Haziran arasında uygulanan av yasağı süresince kontrol ve denetimler İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekiplerimizce devam etmektedir. Av yasağı süresince yapılan kontrollerde, toplam 62 adet kontrol ve denetim yapılmış olup, 18 adet toplamda 43 bin 75 TL’lik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca avlanmada 85 kg sazan balığına, 22 adet ağa, 2 zıpkına, 500 metre uzunluğunda 1 adet paraketeye ve 2,75 metrelik 1 adet tekneye el konulmuş, şahıslara mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca av yasağı süresince İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kontrol ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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