Türkeli MYO'dan Çocuk Oyunları Şenliği

Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilk kez düzenlenen ve her sene yapılması planlanan Çocuk Oyunları Şenliği, minikler ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın’ın, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı öğrencileri ile birlikte düzenlediği şenlik, hem dikkat çekti, hem de olumlu dönüşlerle takdir topladı.

Daha önce birçok ilde çeşitli oyun şenlikleri gerçekleştirildi ancak bu şenlik onlardan farklı oldu. Alışıla gelmiş şenliklerde çuval yarışı, ‘yağ satarım bal satarım’ gibi oyunların yanı sıra daha çok fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ve genellikle çocukları eğlendirmeye yönelik oyunlar oynatılıyor. Ancak bu şenlikte çocuklar, eğitici açık hava oyunları ile karşılaştı.

Huzur Vadisi'nde düzenlenen şenlik, saat 10.00’dan, 16.00’ya kadar devam ederek, sabah oynamaya başlayan bir çocuğun sıkılmadan 6 saat boyunca oyun oynaması ve oynarken de öğrenmesi hedefiyle 24 farklı oyun etkinliği hazırlandı.

Şenliğe dair birçok materyaller Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri öğrencilerince hazırlandı.

Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, bu yıl 1.’si düzenlenen şenliğin her yıl haziran ayının ilk haftasında düzenlenmeyi hedeflediklerini ve her geçen yıl daha büyük ölçekli şenliklerle bu programların devam etmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.

