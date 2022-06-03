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Türk somonunun başkenti olmayı hedefleyen Sinop'tan 80 milyon dolarlık ihracat

İHA

Türk somonunun başkenti olmayı hedefleyen Sinop'tan 80 milyon dolarlık ihracat

'Türk somonunun başkenti' olmayı hedefleyen Sinop'tan bu yıl 80 milyon dolarlık somon ihracatı yapılması hedefleniyor.
Sinop açıklarında kafeslerde üretilen Türk somonlarının büyük bir kısmı Rusya, Japonya ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop’un Gerze ilçesinde Türk somonu yetiştiriciliği yapan balık kafeslerini ziyaret etti. İşletmeleri gezerek yetkililerden bilgi alan Karaömeroğlu, balık havuzlarını inceledi. Karaömeroğlu, incelemelerinin ardından, Sinop olarak Türk somonu yetiştiriciliği alanında çok iddialı olduklarını söyledi.

"Türk somonunun başkenti olacağız"
Sinop’ta, şu an itibarıyla 11 tesiste somon yetiştiriciliği yapıldığını belirten Karaömeroğlu, "Sinop olarak iddialıyız, Türk somonunun başkenti olacağız. Geçen 2021 yılı içerisinde 3 bin ton olan üretim gerçekleştirdik. 2022 yılı sonuna kadar ise 11 işletme yaklaşık 40 bin ton somon üretimi sağlayacak. Bu yıl ise yaklaşık 80 milyon dolarlık Türk somonu ihracatı bekliyoruz. Her geçen gün de işletme sayılarımız artıyor. Bu somonlar tamamen çevreye duyarlı, çevre kurallarına uygun bir şekilde üretiliyor. En ufak bir denizi kirletme olayı yok. En büyük ihracat Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine yapılıyor. Japon ithalatçılar üretimden sağıma kadar burada bekleyerek üretim sürecini takip ediyorlar. Ne için? Çünkü onlar balığı çiğ yiyor. Bu nedenle balığın üretim sürecine bizzat kendi mühendisleriyle nezaret ediyorlar. O nedenle bu tesisler denize, çevreye zararı olmayan kuruluşlar. Biz Sinop olarak çok iddialıyız. Belki gelecek yıl Türk somonunda 100 milyon doları bulacak ihracat bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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