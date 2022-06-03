Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı

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Açık deniz yarışçısı Tolga Pamir, Gökova kardeşlerin Türkiye turu rekorunu kırmak için yola çıktı. Beraberindeki Sevda Ersezer ile yelken açan Pamir, daha önceki 13 gün 15 saatlik rekoru 12 günde kırmayı hedefliyor.

Açık deniz yarışçısı Tolga E. Pamir, beraberindeki Sevda Ersezer ile Haziran 2022’de gerçekleştirecekleri Türkiye Turu Rekoru referans zamanlamasını kırmak üzere yola çıktı. İkilinin hedefi, hem Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyede tamamladıkları parkuru 12 günde geçmek hem de denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak olacak.

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