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Gerze’ye yapılacak yeni ilkokul binası ihaleye çıkıyor

İHA

Sinop'un Gerze ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul binası, 16 Haziran'da ihaleye çıkıyor.

Gerze’ye yapılacak yeni ilkokul binası ihaleye çıkıyor

Sinop’un Gerze ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul binası, 16 Haziran’da ihaleye çıkıyor.
Geçen aylarda İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu’nun duyurduğu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in ise projesini açıkladığı ilkokul binası için 16 Haziran’da ihaleye çıkılıyor. Milletvekili Maviş, “3 katlı ve 4 bin 23 metrekare inşaat alanına sahip olan yeni eğitim binası, geniş koridorları ve ferah sınıfları ile öğrencilere nezih bir ortamda eğitim öğretim imkânı sunacak. Okulda ayrıca, ders dışı etkinliklerin yapılacağı çok sayıda yeni sosyal donatı alanı da yer alacak” ifadelerini kullandı.
Yeni ilkokul binası ihalesinin 16 Haziran tarihinde yapılacağını belirten Maviş, ihale sürecinin ardından yapım çalışmalarına başlanacağını ifade etti. 16 derslikli Gerze İmam Hatip Lisesi’nin 16 Mayıs’ta ihale edildiğini belirten Maviş, son yıllarda hayata
geçirilen yatırımlarla Gerze’nin eğitimde güçlü bir marka haline geldiğini dile getirdi.
Binanın 2023 yılı içinde tamamlanarak eğitimöğretime açılacağı kaydedildi.

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