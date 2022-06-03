Boyabat’ta çevre düzenlemeleri sürüyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde ekipler, yaz sezonu için çevre düzenlemesini sürdürüyor. İlçenin bazı bölgelerinde ekipler bir yandan otları kırpıyor, bir yandan ise temizliyor.

Boyabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçede yaz sezonu için düzenleme çalışmaları sürüyor. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, alın teri döken ve aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek, “Abat şehrimize ve sizlere olan sevgimizle 7 gün 24 saat sahadayız. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir şehir gayesiyle, güzeli daha da güzelleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde alın teri döken tüm ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

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