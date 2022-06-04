Eşsiz doğasıyla Hamsilos Koyu görenleri hayran bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşsiz doğasıyla Hamsilos Koyu görenleri hayran bırakıyor

İHA

Eşsiz doğasıyla Hamsilos Koyu görenleri hayran bırakıyor

Denizin bir nehir gibi kara içine girdiği kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden birisi olan Hamsilos Koyu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe bulunan koyun tarihi, milattan önceye dayanıyor.
Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, şehir merkezine 14 kilometrelik mesafedeki eşsiz Hamsilos Koyu, Mayıs 2018’de Türkiye'nin 22. Tabiat Parkı olarak kaydedildi. Karadeniz'deki ria tipi kıyı oluşumuna örnek gösterilecek eşsiz güzellikte liman özelliği taşıyan Hamsilos, aynı zamanda kaynaklarda bu limanın ticaret limanı olarak kullanıldığı ve milattan önceye dayanan geçmişi olduğu bilinmekte. Dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini de barındırıyor.

“Amazon kadınlarının yıkandığı alan”
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, şehre gelen ziyaretçilerin İnceburun ve Sarıkum Gölü dışında neredeyse tamamının mutlaka uğradığı yer olduğunu vurguladı. Ziyaretçilerin uğramadan gitmediği Akliman için, arkeolojik dönem kalıntılarına rastlandığına değinen Çatalçam, “Aynı zamanda; arkeolojik döneme tarihlendirilen liman içindeki keramik parçaları ile eski denizcilerin mezarlarının, resmi kaynaklara dayanmamakla birlikte yöre halkı tarafından fosil kalıntısı olduğu belirtilen deniz kıyısındaki buluntuların ve Amazon Kadınlarının yıkandığı alan olarak inanılan Kadınlar Hamamı'nın yer aldığı, kültürel kaynak değerleri açısından da zengin bir alandır. Hamsilos Fiyordu olarak anılan bu oluşum, ziyaretçilerine deniz, koy ve yeşilin bir arada yer aldığı eşsiz ve doyumsuz bir görsel peyzaj zenginliği sunmaktadır” diye konuştu.
Hamsilos Tabiat Parkı’nın aynı zamanda 1. derecede Doğal Sit Alanı olduğuna değinen Çatalçam, “Bu bölgedeki limanlar milattan önce 7. yüzyıl ve milattan sonra 3. yüzyıl izleriyle bin yıl Karadeniz’in en önemli ticaret limanı olmuşlardır. Bu kıyı şeridi; ziyaretçilere Hamsilos’taki jeolojik ria oluşumunu görmek, dinlenmek, yüzmek ve benzeri pek çok aktivite sunduğu için eko turizm açısından da yüksek potansiyele sahiptir” ifadelerini kullandı.

Gelenler hayran kalıyor
Bursa’dan tur ile Karadeniz ziyaretleri yapan Nilgün Aktaş, Hamsilos’a hayran kaldığını belirterek, “Hiç böyle bir yerle karşılaşacağımı kapıdan girerken hakikaten hissetmedim, iyi ki gelmişiz” diye konuştu. Bir diğer ziyaretçi Nesrin Odabaş, doğal güzelliğe sahip bölgeye hayran kaldığını ifade ederek,, “Hayran kalmamak elde değil, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Karadeniz’in her yeri ayrı bir yeşillik, herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. Sema Erim isimli vatandaş, “Süper, denizi doğası harika, Karadeniz insanları cana yakın. Ben ilk defa geliyorum, arkadaşlarıma da söyleyeceğim, bir daha da gelirim” diyerek düşüncelerini belirtirken, Selma Şan ise doğayı muhteşem bulduğunu söyleyerek, “Çok beğendim hem doğa olarak hem tarih olarak her şeyiyle muhteşem, insanları çok sıcakkanlı yardımseverler, çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

Bisiklet ve yaya yoluyla daha da güzelleşecek
Sinop İl Özel İdaresi tarafından Akliman ve Hamsilos Tabiat Parkı için yürütülen yeni bisiklet ve yaya yolu projesiyle güzelliğine güzellik katacağını ifade eden Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Hem Sinopluların, hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak. Projemiz aynı zamanda doğada zaman geçirmeyi seven hemşerilerimize de yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak” bilgilerini verdi.
Şubat ayında duyurulan ve yaklaşık 8,5 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip olan projenin, yaz aylarında tamamlanacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat’ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Boyabat’ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı ...
Boyabat’ta çevre düzenlemeleri sürüyor
YEREL HABERLER Boyabat’ta çevre düzenlemeleri sürüyor
Gerze’ye yapılacak yeni ilkokul binası ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Gerze’ye yapılacak yeni ilkokul binası ihaleye ...
Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
YEREL HABERLER Tolga Pamir, yeni bir rekor için yelken açtı
Türk somonunun başkenti olmayı hedefleyen Sinop'tan 80 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Türk somonunun başkenti olmayı hedefleyen Sinop'tan ...
Türkeli MYO'dan Çocuk Oyunları Şenliği
YEREL HABERLER Türkeli MYO'dan Çocuk Oyunları Şenliği
‘Hayat boyu öğrenme’ sergisi
YEREL HABERLER ‘Hayat boyu öğrenme’ sergisi
Sinop’ta yasaklı dönemde sazan avcılarına 43 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Sinop’ta yasaklı dönemde sazan avcılarına 43 bin TL ...
Sinoplu hacı adayları aşı oldu
YEREL HABERLER Sinoplu hacı adayları aşı oldu
Polisten öğrencilere bilgilendirme
YEREL HABERLER Polisten öğrencilere bilgilendirme
Adını dünyaya duyuran kotra üreticileri zor günlerden geçiyor
YEREL HABERLER Adını dünyaya duyuran kotra üreticileri zor günlerden ...
Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.