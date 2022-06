Eşsiz doğasıyla Hamsilos Koyu görenleri hayran bırakıyor

Denizin bir nehir gibi kara içine girdiği kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden birisi olan Hamsilos Koyu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe bulunan koyun tarihi, milattan önceye dayanıyor.

Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, şehir merkezine 14 kilometrelik mesafedeki eşsiz Hamsilos Koyu, Mayıs 2018’de Türkiye'nin 22. Tabiat Parkı olarak kaydedildi. Karadeniz'deki ria tipi kıyı oluşumuna örnek gösterilecek eşsiz güzellikte liman özelliği taşıyan Hamsilos, aynı zamanda kaynaklarda bu limanın ticaret limanı olarak kullanıldığı ve milattan önceye dayanan geçmişi olduğu bilinmekte. Dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini de barındırıyor.



“Amazon kadınlarının yıkandığı alan”

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, şehre gelen ziyaretçilerin İnceburun ve Sarıkum Gölü dışında neredeyse tamamının mutlaka uğradığı yer olduğunu vurguladı. Ziyaretçilerin uğramadan gitmediği Akliman için, arkeolojik dönem kalıntılarına rastlandığına değinen Çatalçam, “Aynı zamanda; arkeolojik döneme tarihlendirilen liman içindeki keramik parçaları ile eski denizcilerin mezarlarının, resmi kaynaklara dayanmamakla birlikte yöre halkı tarafından fosil kalıntısı olduğu belirtilen deniz kıyısındaki buluntuların ve Amazon Kadınlarının yıkandığı alan olarak inanılan Kadınlar Hamamı'nın yer aldığı, kültürel kaynak değerleri açısından da zengin bir alandır. Hamsilos Fiyordu olarak anılan bu oluşum, ziyaretçilerine deniz, koy ve yeşilin bir arada yer aldığı eşsiz ve doyumsuz bir görsel peyzaj zenginliği sunmaktadır” diye konuştu.

Hamsilos Tabiat Parkı’nın aynı zamanda 1. derecede Doğal Sit Alanı olduğuna değinen Çatalçam, “Bu bölgedeki limanlar milattan önce 7. yüzyıl ve milattan sonra 3. yüzyıl izleriyle bin yıl Karadeniz’in en önemli ticaret limanı olmuşlardır. Bu kıyı şeridi; ziyaretçilere Hamsilos’taki jeolojik ria oluşumunu görmek, dinlenmek, yüzmek ve benzeri pek çok aktivite sunduğu için eko turizm açısından da yüksek potansiyele sahiptir” ifadelerini kullandı.



Gelenler hayran kalıyor

Bursa’dan tur ile Karadeniz ziyaretleri yapan Nilgün Aktaş, Hamsilos’a hayran kaldığını belirterek, “Hiç böyle bir yerle karşılaşacağımı kapıdan girerken hakikaten hissetmedim, iyi ki gelmişiz” diye konuştu. Bir diğer ziyaretçi Nesrin Odabaş, doğal güzelliğe sahip bölgeye hayran kaldığını ifade ederek,, “Hayran kalmamak elde değil, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Karadeniz’in her yeri ayrı bir yeşillik, herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. Sema Erim isimli vatandaş, “Süper, denizi doğası harika, Karadeniz insanları cana yakın. Ben ilk defa geliyorum, arkadaşlarıma da söyleyeceğim, bir daha da gelirim” diyerek düşüncelerini belirtirken, Selma Şan ise doğayı muhteşem bulduğunu söyleyerek, “Çok beğendim hem doğa olarak hem tarih olarak her şeyiyle muhteşem, insanları çok sıcakkanlı yardımseverler, çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.



Bisiklet ve yaya yoluyla daha da güzelleşecek

Sinop İl Özel İdaresi tarafından Akliman ve Hamsilos Tabiat Parkı için yürütülen yeni bisiklet ve yaya yolu projesiyle güzelliğine güzellik katacağını ifade eden Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Hem Sinopluların, hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olacak. Projemiz aynı zamanda doğada zaman geçirmeyi seven hemşerilerimize de yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak” bilgilerini verdi.

Şubat ayında duyurulan ve yaklaşık 8,5 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip olan projenin, yaz aylarında tamamlanacağı ifade edildi.

