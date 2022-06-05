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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı

İHA

Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı

Köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı. Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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