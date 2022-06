Kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Sinop’ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sinop Eski Mertoğlu İlkokulunda düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altmeşe, Sinop Halk Eğitim Müdürü Turgay Altun, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Remzi Moğol, İMKB Güzel Sanatlar Müdürü Bahattin Erdem, Sinop Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Can Yazal, Sinop Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Kıymet Sönmez, Sinop Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticileri ve kursiyerleri katıldı. Düzenlenen sergide halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el ürünler sergilendi. Sergide Sinop’a özgü ürünlerin yanı sıra, giyim, el sanatları, dikiş, nakış, takı tasarımı, tel kırma alan ve dallarında birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla ilimizin bir çok noktasında ilçelerimizde dahil Halk Eğitim bu şekilde sergilerle yapmış oldukları kursların ürünlerini adet olduğu üzere kurs bitiminde sezon sonunda sergi faaliyetleriyle yaptıkları çalışmaları bizlerle ve halkla paylaşıyorlar. Yaptıkları el emeği göz nuru eserleri bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de bundan memnuniyet duyuyoruz ve ortaya çıkan ciddi bir kazanım ve beceri oluyor. Bu da ciddi bir yörenin el emeği ürünlerine katma değer sağlıyor” dedi.

Sinop Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal ise “Ben 2004 yılında muhtar oldum. Ben muhtar olduktan bu yana her yıl devamlı Halk Eğitim tarafından açılan kurslardan herhangi bir bölümünden köylümü yararlandırmaya çalışıyorum. Her yıl farklı alanlarda etkinlikler oluyor" diye konuştu.

Ayrıca sergide kitre olarak yapılan Mimar Sinan ve yöresel kıyafeti dikkatleri üzerine topladı.

