Pazardan toplanan organik atıklar, toprağı yeşertecek

Sinop Üniversitesi öğrencileri, pazardan topladıkları 3 ton organik atığı toprağa gömerek organik gübre oluşturuyor. ‘Yeşerten Atıklar’ isimli proje ile topraktaki kuraklık sorununa dikkat çekilerek, verimsiz toprakların canlanabilir olduğu anlatılıyor.

Sinop Üniversitesi (SNÜ) Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörlüğü öncülüğünde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 24 öğrenci, ‘Yeşerten Atıklar’ projesini hayata geçirdi. Dünyada giderek büyüyen kuraklık sorununa dikkat çeken proje ile bilinçli öğrenciler, organik atıklardan oluşan gübrenin aynı zamanda toprağa verdiği faydaları anlatmaya çalışıyor.

Sinop Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şule Erşan, projenin amacının organik atıkların çöpe atılmasını azaltmak ve bu atıklardan oluşturulan organik gübre ile toprağa verim katmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Öğrencileriyle günlerce Sinop pazarına giden Dr. Erşan, pazardan topladıkları yaklaşık 3 ton atığı poşetlere doldurarak Sinop Belediyesi ekipleri yardımıyla Rektörlük binasına taşıdı. Ardından yine öğrencilerle birlikte belirlenen alanda açtıkları çukurlara gömerek toprakla buluşturdu.

Erşan, aslında toprağa faydalı olan organik atıkların çöpe gitmemesi için bir hareket başlatmak istediklerini vurgulayarak, “Buradaki en önemli amacımız, organik atıklar ciddi anlamda ayrıştırılmadığı takdirde çöpe gidiyor ve toprağa yararlı bir malzemeyken maalesef hiç oluyor. Burayı şu anda kapattık, eylül ayına kadar beklemeye aldık. Eylül ayında çıkartarak herkesin görebileceği alanda çiçeklendirme yapmayı önemsiyoruz. Böylelikle de projemizin görsel çıktısını ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.



“Değişen dünyada toprak kuraklaşıyor”

Erşan, organik atık üretmek için tesis ya da masraf gerektirmediğini ve herkesin yapabileceği bir çalışma olduğuna değinerek, “Organik atıkları aslında herkes kendisi de yapabilir, bahçesinin köşesinde, evinin balkonunda herkes yapabilir. Bitkisel atıklar toprağı zenginleştiriyor, değişen dünyada toprak kuraklaşıyor, gübreyle verimi düşüyor. Oysa bu gübre doğal bir gübre, tekrar toprağa kazandırmış oluyoruz” dedi.



Topraktan gelip tekrar toprağa karışıyor

Erşan, “Toprakta yetişen ürünleri yediğimizde kalsiyum, potasyum, mineraller, vitaminler bir sürü ürünü aslında toprak bize sunuyor. Aslında biz buradan çıkardığımız pişmemiş atıkları tekrar toprağa gönderdiğimizde vücudumuza aldığımız vitaminler mineraller hepsi toprağa tekrar gidiyor, toprak zenginleşiyor aslında. Diğer gübre sadece geçici süre verimini arttırırken toprağı kuraklaştırıyor oysa bu toprağı nemlendiren bir şey aynı zamanda. Dünyada kuraklık artmışken, bunun da önemine dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı.

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