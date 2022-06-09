Sinop’ta en çok pil toplayan öğrencilere ödül

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediyenin yürüttüğü Atık Pil Toplama kampanyasında geri dönüşüme en çok destek veren öğrencileri ödüllendirdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atık Pil Toplama kampanyasında okullar arasından en çok pil toplayarak geri dönüşüme destek veren İstiklal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere hediyeler veren Ayhan, “Geri dönüşüme destek olan öğrencilerimizle bir araya geldik, hak ettikleri hediyelerini dağıttık. Çocuklarımızı böyle bilinçli yetiştiren kıymetli veliler ve eğitim hayatlarına dokunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.