Sinop’ta deniz yüzeyinde oluşan kirlilik temizleniyor

Sinop Belediyesi ekipleri, denizlerde oluşan kirliliğin önüne geçmek için deniz yüzeyindeki atıkları temizliyor.
Sinop Belediyesi, bot ile açılarak özellikle kıyılarda deniz yüzeyinde oluşan yosun ve çöp kirliliğini temizlik çalışmaları yürütüyor. Doğaya zarar veren atıkların denizlere atılmamasına dikkat çeken Sinop Belediyesi'nde yapılan açıklamada, “En güzel temizlik kirletmemektir. Unutmayalım, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmak bizim elimizde” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.