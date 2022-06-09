Sinop’ta özel bilim fuarı

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Sinop’ta özel eğitim öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Sinop’ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında Özel Eğitim Ortaokulu’nda Vali Yardımcısı Abdullah Şahin’in katılımıyla sergi düzenlendi. Kurdele kesiminin ardından stantları gezen Vali Yardımcısı Şahin, öğrencilerden icatları hakkında bilgiler alarak, katılım gösteren öğrencileri tebrik etti.

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