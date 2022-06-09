Sinop Tarihi Saat Kulesi çalışır hale geldi

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında elektriği kesilen tarihi saat kulesinin yetkililerce tekrar elektriği verildi. Sinop Tarihi Saat Kulesi tekrar çalışır hale geldi.

Konu ile ilgili konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Biliyorsunuz Kent Meydanı Projesi kapsamında elektrik trafolarının yerleri ve hatlar değişiyor. Birde inşaat faaliyetleri var. İnşaat faaliyetin güvenliği açısından hem de yeni trafo yerlerinin oluşturulması açısından bölgedeki elektrik hatları yenileniyor. Bu sebeple de geçici süreliğine de saat kulesi ve kaledeki civardaki sokak aydınlatmalarıyla ilgili kısa süre elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle de saat kulesindeki saatimiz çalışmıyordu. Şimdi gereken işlemler yapıldı tamamlandı. Saat kulesine elektrik verildi. Saatimizde kendini otomatik olarak ayarladı ve çalışmaya başladı. Orada çalışan ustaların hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği nedeniyle böyle bir şey yaptık. Saat kulesi son derece muhafazalı, kapıları kapalı saatimizde çalışıyor. Saat kulemizin bir tek eksiği var o da restorasyon gerekiyor. Çünkü önceden binaların arkasındayken çok göz görmüyordu. Önündeki binalar yıkılınca saat kulesinin güzelliği ortaya çıktı. Hem de saat kulesinin bakıma ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Saat kulesinin de restorasyon işlemleri yapılacak. Şık pırıl pırıl bir saat kulemiz olacak” dedi.

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