Sinop’ta bir araçta 206 adet sentetik ecza hap yakalandı

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Sinop’ta polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta toplamda 206 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği amacıyla belirli noktalarda yürütülen asayiş ve trafik kontrol noktalarında, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 14 şerit ve bir jelatin poşet içerisinde toplam 206 adet sentetik ecza hap tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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