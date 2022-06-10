Sinop’ta veliler karne aldı

Sinop’ta İstiklal İlkokulu velileri öğrencilerden bir hafta önce karne aldı.

Sinop’ta ilk defa İstiklal İlkokulunda düzenlenen etkinlik veliler tarafından da övgüyle karşılandı. Sinop’ta okulların yaz tatiline girmesine bir hafta kala öğrencilerden önce İstiklal İlkokulu velileri karne aldı. Çocuklarından önce kendilerini değerlendirmelerine yönelik sorular ve çocukların karnesini doğru yorumlamaya yardımcı bilgiler içeren veli karnelerinde her veli kendi değerlendirmesini kendi yapacak.

Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı velilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bir yıllık çalışmalarının eseri olan karnelerini almadan önce veli olarak kendinizi değerlendirebileceğiniz ve çocuklarınızın eğitim yolculuğunda sizler tam olarak neredesiniz sorusunun cevabını bulabileceğiniz karneler ile bir öz değerlendirme yapma şansı bulacaksınız. Tüm etkinliklerimizde olduğu gibi bu çalışmamızda da destek olduğunuz için bütün velilerimize teşekkür ederim" dedi.

Karnelerini alarak çocukluk günlerine dönen velilerin duygusal anlar yaşadığı etkinlik büyük beğeni topladı.

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