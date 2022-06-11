Türkeli’de Kur'an kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliği

Türkeli Müftülüğü 46 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için "Yıl Sonu Kapanış Programı" düzenlendi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, kurum amirleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an Kursu öğrencisi Beyza Karbuzoğlu'nun Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü konuşma yaptı. Kömürcü, Hz. Muhammed'in (sallallahü aleyhi ve sellem) "Kişinin kendi arkasından dua eden salih evlat bırakması, amel defterinin açık kalmasına vesile olur" Hadisi Şerifini hatırlatarak, "O zaman dönüp bakacağız evlatlarımıza, arkamızdan bize dua edecek salih evlat olarak yetiştirebiliyor muyuz, yetiştiremiyor muyuz? Eğer evlatlarımız ebeveynlerinin arkasından, 'Ya Rabbi, annemi babamı bağışla, onlara merhametinle muamele eyle, beni öyle güzel yetiştirdiler ki senin rızanı kazanmanın bütün dünyalıklardan üstün ve öncelikli olduğunu bana öğrettiler. Ya Rab, kursağından aşağı haram lokma geçmektense, ateşi yutman daha hayırlıdır yavrum dediler hiç haram yemedim bile bile sen onlara rahmetinle muamele eyle' diye evlatlarımız arkamızdan dua ederlerse, amel defterimiz açık kalmaya ve sevap yazılmaya devam edilir. İşte 46 yaş Kur'an kurslarımız, ebeveynlere bu misyonlarını yerine getirmede büyük katkı sağlamaktadır. Çünkü çocuklarımızın kişilik ve karakterlerinin oluştuğu bu yaş aralığında kurslarımızda yavrularımızın milli, manevi ve ahlaki değerler ile yetişmesi için hoca hanımlar büyük bir gayret göstermektedirler" dedi.

Program, öğrencilere günün anısına madalya takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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