Sinop’ta fırtına ağaç yıktı

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Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı.

Sinop’ta bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve zaman zaman hızı yaklaşık 35 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle stat mevkiinde bir ağaç yola yıkıldı. Yıkılan ağaç, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

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