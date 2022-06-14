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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü

İHA

Jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü

Sinop’ta, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı.
Sinop Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunma ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gecegündüz, sıcaksoğuk, yağmurçamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.
Gerçekleştirilen törene ayrıca jandarma personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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