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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti

İHA

Sinop'ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kan vererek vatandaşları kan vermeye davet etti.

Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti

Sinop’ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kan vererek vatandaşları kan vermeye davet etti.
Sinop’ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında valilik önünde Kızılay tarafından kan alma aracı kuruldu. Vali Karaömeroğlu burada kan bağışı noktasında herkesi kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya davet etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, “Kan bağışı günü çerçevesinde Türkiye’nin bütün illerinde ve ilçelerinde kan bağışı kampanyası yapıyoruz. Biliyorsunuz ki bir tek kan toplama yetkisi Kızılay’a ait. Onun için hep birlikte kan stoklarımızın erimemesi için bir farkındalık yapmak, insanları teşvik amacıyla bugün başta bizler olmak üzere hepimiz kan vereceğiz. Tüm insanlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz. Mobil kan verme aracımız sürekli burada kalacak. Şehrin merkezi, herkesin rahat ulaşabileceği hijyenik bir ortam. Bundan sonra burada kalmaya devam edecek” dedi.
Ayrıca Karaömeroğlu, Sinop’ta kalıcı kan verme merkezi için yer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “İnşallah yakın bir zamanda mobil bir kan alma merkezi yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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