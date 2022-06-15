Sinop'ta cankurtaranlar göreve başladı

Sinop’ta cankurtaran ekipleri, tatbikat ile göreve başladı. 15 Haziran15 Eylül tarihleri arasında ekipler, aralıksız olarak plajlarda görev alacak.
Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü’ne bağlı Cankurtaran ekipleri, ilkyardım eğitimi sonrası teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı. Verilen eğitimler sonrası düzenlenen tatbikat ile ekipler göreve başladı. Kumkapı Plajı'nda düzenlenen tatbikata Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Minoğlu ve Aydın Hakan Sönmez, Özel Kalem Müdürü Uğur Davas ve İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek katıldı.
Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can güvenlikleri için, 15 Haziran15 Eylül tarihleri arasında plajlarımızda görev yapacak cankurtaranlarımızın uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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