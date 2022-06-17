Türkeli'de yatılı hafızlık Kur'an Kursu kayıtları başladı

Türkeli Suffe Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nda, 20222023 eğitimöğretim dönemi kayıtları başladı.

20212022 eğitimöğretim dönemini tamamlamasının ardından Suffe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu, 20222023 eğitimöğretim dönemi için kayıtlara başladı.

Kayıtların 27 Haziran’da sona ererek, 20 Haziran itibariyle eğitimöğretimine başlayacağını belirten Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, 5. sınıflar öncelikli olmak üzere 6 ve 7. sınıflar ile 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yararlandığını belirterek, “Örgün eğitimle beraber hafızlık eğitiminin verildiği Kur’an Kursu’nda, öğrenciler sınıf kaybı yaşamadan hafızlıklarını tamamlayabiliyor. Nezih ve ferah bir ortamda üç öğün yemek, okul servisi gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Kur'an Kursumuzda voleybol, basketbol masa tenisi, gezi ve piknik gibi sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Amacımız; milli ve manevî değerlerine bağlı, değerleriyle uyumlu, farkındalığı yüksek, başarılı, üretken, ahlaklı, saygılı, sosyal ve duyarlı genç bir nesil yetiştirmektir” dedi.

Kömürcü, 20222023 eğitimöğretim döneminin 18 Haziran 2023’te sona ereceğini bildirdi.

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