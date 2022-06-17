Sinop’ta 31 bin öğrenci karne aldı

Sinop’ta ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 31 bin 423 öğrenci karnelerini aldı.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 20212022 eğitimöğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Sinop’ta tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde karne alacak toplam 31 bin 423 öğrencilerden 2 bin 413 öğrenci 4. sınıftan, 2 bin 334 öğrenci 8. sınıftan ve bin 950 öğrenci 12. sınıftan mezun oldu.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, karne alan 31 bin 423 öğrenciden yaklaşık 6 bin 700’ünün ilkokul, ortaokul ve lise son sınıflardan mezun olduğunu söyledi. Yıldız, “Sizler, bizler ve bize paydaş herkes, 20212022 eğitimöğretim yılının yüz yüze eğitim şekliyle başlaması, devam etmesi ve nihayetinde sona ermesi için elimizden geleni ve daha fazlasını yapmaya çalıştık ve hamdolsun bugünlere erişerek bunu başardık. Yıl boyunca, sizler, derslerinizi ve gireceğiniz sınavları, bizlerse sizleri kazanmak için çalışıp durduk, şimdi yorulduk ve dinlenmeyi hak ettik. Gireceğimiz uzunca yaz tatilinde bedenlerimizi yorgunluktan arındıracağımız gibi, ruhlarımızı ve zihinlerimizi de çok hızlı ilerleyen günlük yaşamın yorgunluklarından arındırmaya çalışacağız. Bunun için de doğa ile iç içe olacağımız, kendimizi ve çevremizi daha iyi tanıyacağımız okumalar, etkinlikler ve gezi, seyahatler yapacağız. Böylece ‘beşikten mezara kadar’ olan öğrenme, bilgilenme serüvenimizi görerek, dokunarak ve hissederek sürdürmüş olacağız. Her birinizin ‘biricik’ olduğunuzun farkında bir şuurla hepinize iyi tatiller dilerken hayata hazırlanma yolunda muvaffakiyetler temenni ederim” dedi.

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