Sinop ve Samsunlu hacılar Medine’den Mekke’ye yola çıktı

Sinop ve Samsunlu Hacılar, Mescidi Nebevi'nin hemen yanında bulunan ve "Cennet'ül Baki" olarak bilinin Medine Kabristanı ile Sultan Abdülhamit döneminde yapılan ve Balkanlar'dan Medine'ye kadar uzanan tren hattı ve Medine İstasyonu'nu ziyaret etti.
Medine'de hacıların akın ettiği mekanların başında Hazreti Muhammed'in(sallallahü aleyhi ve sellem) kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi geliyor. Mescidi Nebevi'de dua eden hacılar, hem namazlarını eda etti hem de Hz. Muhammed'e(sallallahü aleyhi ve sellem) duydukları hasreti gidermeye çalıştı. Kurban Bayramı'nı Mekke'de idrak ederek hacı olacak adayların Mekke’ye nakilleri devam ediyor. Medinei Münevvere’den ayrılan Samsun ve Sinoplu hacı adayları, otobüslerle Mekke’ye gittiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.