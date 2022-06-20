Sinop’ta en uzun gün yaşanacak

Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran Salı günü en uzun gün, en kısa gece yaşanırken, Türkiye’de de en uzun günü, ülkenin en uç kuzey noktasındaki Sinoplular geçirecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de yarın en uzun gün ve en kısa gece yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzarken, Kuzey Kutup noktasında dün itibarıyla 6 ay gündüz yaşanmaya başlayacak. Kuzey Yarım Küre için yılın en uzun günü 21 Haziran’da, en uzun gecesi ise 21 Aralık’ta yaşanırken, Türkiye’de en uzun günü Sinoplular yaşayacak. Güney Yarım Kürede ise bu tarihlerde tam tersi gelişmeler oluyor. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, Kuzey ve Güney Yarım Küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor. Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gecegündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor; Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor, Muson rüzgârları oluşuyor, Ekvator'dan kutuplara gidildikçe gecegündüz süreleri arasındaki fark artıyor.

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