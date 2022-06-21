Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı

İHA

“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı

Sinop'ta düzenlenen “Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı.
“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması”; fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkeyi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. Bu yıl “Doğal Ürünler” “Yöresel Lezzetler” ve “Doğada Yaşam” olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 15 bin TL ödül verilecek.
“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın konusu, Sinop ilindeki ormanlar, göller, yaylalar, bakir köyler, dereler, şelaleler ve birçok doğal güzelliği gösteren belgesel nitelikteki fotoğrafların yanında yöresel ve doğal ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmak. Yarışmanın amacı ise fotoğraf sanatı aracılığıyla Sinop ili sınırları içerisinde yer alan doğal güzelliklerin belgelenmesi, Sinop’ta turizme kazandırılabilecek yerlerin kayıt altına alınması olarak değerlendiriliyor.
Yarışmaya katılan fotoğrafların belirlenen jüri tarafından değerlendirileceğini ve dereceye girenlere 24 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte ödüllerinin verileceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yarışmada birinci olan fotoğrafın sahibine 5 bin TL, ikinci olan fotoğrafın sahibine 3 bin TL, üçüncü olan fotoğrafın sahibine 2 bin TL, Doğal Ürünler Özel Ödülü, Yöresel Lezzetler Özel Ödülü ve Doğada Yaşam Özel Ödülü kategorilerinde ayrı ayrı 1.500’er TL para ödülü verileceğini ifade etti.
Fotoğraf yarışması, tüm fotoğrafçılara açık ve ücretsiz olacak. Yarışmacılar 30 Kasım 2022 tarihine kadar çektikleri fotoğraflar ile katılım sağlayacaklar, bu tarihten sonra çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecek.
Sinop ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılacak yarışmada kazananlara ödüller verilecek.
Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye www.kadrajimdansinop.com adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten 21 Haziran 30 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta okulun kapatılmasına vatandaşlardan tepki
YEREL HABERLER Sinop'ta okulun kapatılmasına vatandaşlardan tepki
Sinop'ta 50 yıllık su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Sinop'ta 50 yıllık su sorunu çözüldü
Gerze’de şantiye bekçisi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Gerze’de şantiye bekçisi silahla yaralandı
Sinop’ta en uzun gün yaşanacak
YEREL HABERLER Sinop’ta en uzun gün yaşanacak
Sinop’ta basit konaklama tesisleri için son tarih
YEREL HABERLER Sinop’ta basit konaklama tesisleri için son tarih
"Herkes İçin Keloğlan" Türkeli'de sahnelendi
YEREL HABERLER "Herkes İçin Keloğlan" Türkeli'de sahnelendi
Sinop’ta polisler sınava geç kalan öğrenciyi yetiştirdi
YEREL HABERLER Sinop’ta polisler sınava geç kalan öğrenciyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.