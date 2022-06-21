Sinop’ta tip-1 glikoz ölçüm cihazı dağıtımı

Sinop’ta tip1 glikoz ölçüm cihazı ve sensörü dağıtım programı gerçekleştirildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Çocuklarımızın ölçümleri artık acı çekmeden yapılabilecek. Tip1 diyabet hastası çocuklarımızın sürekli kan şekerlerini ölçme, kan şekerlerini ayarlama ihtiyaçları var. Bunun için parmaklarını delmeden cihaz üzerinden sürekli yapılan ölçüm tekniğiyle ve cihazı ile birlikte gün boyunca hem kan şekerlerini ölçmek hem de buna bağlı olarak çocuklarımızın sağlığı tehlikeye girmeden yaşamlarını konforlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak gerekiyor. Bunu sağlayan da özel bir ölçüm cihazı var. Bu ölçüm tekniği ve çocuklarımızın ölçüm tekniğiyle hem çocuklarımızın yaşam konforunu arttırıyor hem de ailelerimize büyük bir rahatlık getiriyor. Bugün işte bu cihazlarımızın tespit ettiğimiz ailelerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Programa ayrıca, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve vatandaşlar katıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.