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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta en uzun gündüz yaşandı

İHA

Sinop’ta en uzun gündüz yaşandı

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşandı. Türkiye’de gün ışığından en fazla yararlanan il, 15 saat 28 dakikayla Sinop oldu.

Kuzey Yarım Küre’de 2021’in en uzun gündüzü yaşandı. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutlu ili seçilen Sinop, ülkenin en uzun gündüzünü de yaşadı. Sinop'ta güneş sabah 04.57’de doğdu, akşam 20.25’de battı. Bundan böyle Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya başlayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alparslan Omay, “Bugün 21 Haziran, en uzun gündüz. Biz de burada Türkiye’nin en kuzey kentinde Sinop’tayız. Mutlu şehir Sinop’tayız. Mutluluğumuzun da böyle uzadığını hissetmek istiyoruz. Bu sene yaz mevsimi de biraz geç geliyor gibi gözüküyor. 21 Haziran’la birlikte bu en uzun gündüzle birlikte yazımızın da daha uzun geçmesini diliyoruz çünkü hem Sinop’un buna ihtiyacı var. Hem de insanlar yazı biraz daha uzun yaşamak istiyorlar. Esnaf açısından da durumu değerlendirdiğimizde daha uzun bir yaz mevsiminin kentimiz içinde daha güzel kazançlar daha güzel mutluluklar getireceğine inanıyorum" dedi.

Seçkin Demirbaş, “Artık yaz mevsimine bir geçişimiz var. Güzel biraz yaz mevsimi geçirmeyi temenni ediyoruz. Çünkü çok sert çetin bir kış mevsimi geçirdik. Gerçekten sağlam soğuklar oldu. Tek temennimiz güzel bir yaz mevsimi geçirmek. Sinop’un rüzgarı meşhur. Rüzgarsız bir yaz mevsimi geçirmek istiyoruz. Meydan Projesi’nin bittiği ve ekonomik şartların düzeldiği daha sakin ve refah bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ’dan gelen Gamze Ersoy ise “Sinop ailecek her yıl vazgeçilmezimiz. Tatilimizi her yıl buraya yapıyoruz. Biz de günün bitmediğini sabahtan beri konuşuyoruz çünkü çok şey sığdırdık bugüne" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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