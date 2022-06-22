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Boyabat’ta babasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Boyabat’ta babasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde babasını tüfekle vurarak öldüren 19 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Akçakese köyünde meydana geldi. İlçede arıcılıkla uğraşan Engin Rüzgar (40), yakınları tarafından kaldığı çadırda kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rüzgar’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Rüzgar’ın cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi 19 yaşındaki oğlu İ.R., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.R., ifadesinin adından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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