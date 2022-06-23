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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Sinop Cezaevi’nde sergilemek için bilgi ve belgeler toplanıyor

İHA

Tarihi Sinop Cezaevi’nde sergilemek için bilgi ve belgeler toplanıyor

Tarihi Sinop Cezaevi’nin devam eden restorasyon çalışmalarında, aslına uygun olarak restore edilmesi ve içerisinde oluşturulacak müzelerde sergilenmesi amacıyla kurumlardan ve vatandaşlardan ellerinde bulunan bilgi, belge ve malzemelerin arşivlenmesi çağrısı yapıldı.
4 bin yıllık tarihe dayanan, "Anadolu’nun Alkatrazı" adıyla anılan, uzun yıllardır dark turizmine ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen beş destinasyonundan biri haline gelen tarihi Sinop Cezaevi’nde 2020 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar devam ederken Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, restorasyonda değerlendirme ve içerisinde açılacak müzelerde sergilenmesi amacıyla kişi ve kurumlardan kentin denizcilik tarihi ve ceza evi hatıraları ile ilgili bilgi, belge ve malzemelerin kültür ve turizme sunulması adına muvafakat ile arşivlenmesi talep edildi.
Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, çalışmalar tamamlandığında cezaevinin yeni yüzüyle hizmete açılacağı, içerisinde denizcilik müzesi, Tarihi Cezaevi anıları müzesi, kültür sanat ve edebiyat etkinlik alanları gibi bölümlerin oluşturulacağı belirtildi. Cezaevinin aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışmalara hız verildiği vurgulanarak, “Başlangıcı denizcilik ve tersane olan ve daha sonra cezaevine dönüştürülen yapı kompleksi içerisinde denizcilik müzesi bölümü, tarihi ceza evi anıları müzesi, kültür, sanat ve edebiyat etkinlik alanları vb. şeklinde fonksiyonlandırılması planlanmıştır. Bu çalışmalarda değerlendirilmek, sergilenmek ve arşivlenmek üzere bilgi, belge ve malzeme depolama işlemlerine başlanmıştır. İlimizin denizcilik tarihi ve ceza evi hatıraları ile ilgili bilgi, belge ve malzemeye sahip olan kişi ve kurumların muvafakat vermeleri halinde sahiplerinin isimleri ile sergilenerek ilimizin kültür ve turizmine sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
Oluşturulan derleme deposuna bilgi, belge ve malzeme ile katkı sağlayacak kişi ve kurumların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne muvafakat maddelerini içeren tutanak ile teslim etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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