Doğa için Yoldaş isimli köpeğiyle ülkeyi geziyor

Yurdun ciğerini yakan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için uzun bir yürüyüş başlatan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, geldiği Sinop’ta belediyenin katkılarıyla fidan dikti.

“81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” mottosuyla 5 Eylül’de Manisa’dan yola çıkan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, Yoldaş adlı köpeğinin doğum yapmasından ötürü yürüyüşüne bir süre ara verdi. Nisan ayında tekrar kaldığı yerden yürüyüşüne başlayan Özer, Sinop’u ziyaret etti. Sinop Belediyesinin de katkılarıyla bir fidanı toprakla buluşturan Özer, “Manisa’dan 81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' sloganıyla yürüyerek Türkiye turuna çıktım. Amacım toplumda orman yangınlarına, ormanlara, doğaya karşı bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak. Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından sonra eylül ayında başladığım bu yolculuk şu an Karadeniz’de devam ediyor. Rotamız Karadeniz’e doğru. Şu an Sinop’tayız. Sinop’ta Sinop Belediyesi ile birlikte bir fidan diktik. Şimdi yeni rotamız Samsun olacak inşallah. Güncel olarak yangınların tekrar başladığını haber aldım. Bu beni çok üzdü. Yoldayım. Bu üzüntüyle modum düşşe de yine de davama devam ediyorum. Umarım başarabilirim. Ormanları yakanları kınıyorum” dedi.

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